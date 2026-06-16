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Силовые структуры
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17:15, 16 июня 2026Силовые структуры

Следователи отреагировали на атаку на Московскую область

СК установит все обстоятельства атаки ВСУ на Подмосковье
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи установят все обстоятельства атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московскую область. Об этом РИА Новости рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Правоохранители также намерены установить всех причастных к преступлению. В ведомстве подтвердили, что во время атаки пострадали шесть мирных жителей, включая 13-летнюю девочку.

16 июня над Подмосковьем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 86 беспилотников. Ранее сообщалось, что пострадавшая школьница — москвичка, которая проводила каникулы с родителями на даче. В момент удара дрона она спала на втором этаже частного дома. Шрапнель, которой был начинен беспилотник, пробила крышу.

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