Следователи отреагировали на атаку на Московскую область

СК установит все обстоятельства атаки ВСУ на Подмосковье

Следователи установят все обстоятельства атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московскую область. Об этом РИА Новости рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Правоохранители также намерены установить всех причастных к преступлению. В ведомстве подтвердили, что во время атаки пострадали шесть мирных жителей, включая 13-летнюю девочку.

16 июня над Подмосковьем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 86 беспилотников. Ранее сообщалось, что пострадавшая школьница — москвичка, которая проводила каникулы с родителями на даче. В момент удара дрона она спала на втором этаже частного дома. Шрапнель, которой был начинен беспилотник, пробила крышу.