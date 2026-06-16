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15:19, 16 июня 2026Россия

Появились подробности о пострадавшей при ударе украинских БПЛА школьнице под Москвой

13-летняя школьница в Воскресенском округе получила ранение шрапнелью при атаке БПЛА
Майя Назарова

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

13-летняя школьница в деревне Цибино в подмосковном Воскресенском городском округе получила ранение шрапнелью при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такие подробности о пострадавшей девочке появились у MK.RU.

По сведениям издания, девочка из Москвы проводила каникулы с родителями на даче. В момент удара дрона она спала на втором этаже частного дома. Шрапнель, который был начинен БПЛА, пробила крышу.

Несовершеннолетняя получила ранение по касательной — у нее оказалась немного содрана кожа на бедре. Вместе с матерью школьница отправилась на обследование в больницу.

По сведениям губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате налетов дронов на регион в ночь на 16 июня, помимо школьницы, пострадали еще пять человек. Всего над Подмосковьем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 86 беспилотников.

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