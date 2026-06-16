Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:19, 16 июня 2026Россия

Шесть человек пострадали в результате ночной атаки украинских БПЛА под Москвой

Губернатор Воробьев: Шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье
Майя Назарова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Шесть человек пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье. Об этом стало известно из поста губернатора Московской области Андрея Воробьева в Telegram-канале.

Он указал, что всего за ночь и утро над Подмосковьем сбили 86 дронов.

Воробьев отметил, что в Электростали, в поселке Случайный, пострадали четверо мужчин, двое из них были доставлены в больницу. В Электростали на проспекте Ленина обломки беспилотника попали в многоквартирный дом — оказалось повреждено остекление фасада с 4-го по 16-й этажи, а также в строящемся доме с 12-го по 16-й этажи.

В Котельниках, как утверждает губернатор Московской области, в микрорайоне Парковый, пострадал 57-летний мужчина. В Воскресенске колото-резаную рану левого бедра получила 13-летняя школьница.

В Раменском округе, в деревне Григорово, загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома. А в Солнечногорске, в деревне Дурыкино, осколками были повреждены остекление и сайдинг частного дома, поделился Воробьев. В Черноголовке повреждения получил фасад административного здания, обошлось без пострадавших.

На местах падений обломков дронов начали работу экстренные службы, заверил подмосковный губернатор.

В Минобороны рассказали, что в ночь с 15 на 16 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 172 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на приглашение Путина Зеленским на саммит G7

    Карелин призвал отстать от Исинбаевой

    Врач объяснил причины «диареи путешественника»

    Москвичей предупредили об аномальном холоде

    Нетаньяху подвел итоги войны с Ираном

    Россиянам назвали пять надежных машин в 2026 году

    20-летний сын Трампа с новым имиджем появился на публике и вызвал споры в сети

    В Госдуме объяснили план сократить долю льготных программ в ипотеке

    Вероятность разрыва отношений между Зеленским и Будановым оценили

    В Минобороны раскрыли детали нового удара российских военных по объектам на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok