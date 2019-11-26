Российский подросток остановил похитившего девятилетнюю девочку педофила

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

В Иркутске подросток остановил мужчину, который похитил девятилетнюю девочку на улице и попытался увезти ее. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Иркутской области.

По версии следствия, 23 ноября 48-летний мужчина находился в салоне автомобиля Toyota Vista в районе торговых складов на улице Новаторов. Там он увидел девятилетнюю девочку и решил похитить ее «с целью совершения в отношении нее насильственных действий сексуального характера». На опубликованных СК кадрах видно, как злоумышленник затолкал девочку в салон, после чего сел туда сам. Во время следственного эксперимента он признался, что, когда увидел идущих к машине мужчин, то пересел на водительское кресло и уехал.

Крики ребенка случайно услышал проходивший мимо 16-летний подросток. Он бросился за помощью к находившемуся неподалеку мужчине, они догнали автомобиль, блокировали его и спасли ребенка. Похититель скрылся с места преступления, однако позднее его задержали сотрудники Росгвардии.

Следователи установили, что с 2011 года мужчина отсидел два срока за преступления сексуального характера, он вышел на свободу в марте 2017 года. Ему предъявили обвинение по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»). Мужчину заключили под стражу.

Ранее жительница города Златоуста Челябинской области спасла маленькую девочку, которую в неизвестном направлении пытался увести незнакомец. Ребенок кричал: «Помогите, не убивайте меня, я в школу хочу!» К очевидице подбежала другая женщина, вместе они вызвали полицию и побежали за мужчиной с ребенком. В какой-то момент он отпустил девочку и скрылся. Школьница сбежала, ее не удалось догнать, чтобы позвонить родителям.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru