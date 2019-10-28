Юная россиянка с инвалидностью приехала к отцу и стала жертвой педофила

На юго-востоке Московской области 15-летняя девочка с инвалидностью приехала в гости к своему отцу, где над ней надругался собутыльник мужчины. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Она сказала, что пьяный отец спит, а некий дядя Леша трогает ее за интимные места и заставляет ее делать то же самое», — рассказала мать девочки. Она уточнила, что по развитию ее 15-летняя дочь находится на уровне четырехлетнего ребенка и переживает сильнейший психологический стресс.

От отца девочку забрала бабушка. По словам матери пострадавшей, отец якобы не хотел выпускать ее на улицу, поэтому пришлось вызвать полицию.

Надругавшегося над девочкой гостя задержали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее в октябре в городе Артем (Приморский край) прохожие остановили мужчину, который, предположительно, попытался изнасиловать за гаражами девочку. Прохожие заметили мужчину со спущенными штанами около ребенка, подбежали к нему и в таком виде отбросили на землю. В тот момент мужчина демонстрировал девочке свои половые органы.

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