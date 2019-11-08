Россиянки спасли школьницу от похищения

Жительница города Златоуста Челябинской области спасла маленькую девочку, которую в неизвестном направлении пытался увести незнакомец. Она рассказала об этом в сообществе «Златоуст выбирает» во «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что мужчина пытался увести девочку, закрывал ей рот и просил не орать, угрожая убить. Ребенок кричал «Помогите, не убивайте меня, я в школу хочу». К автору публикации подбежала другая очевидица и спросила, что делать. Женщины вызвали полицию и побежали за мужчиной с ребенком, в какой-то момент он отпустил девочку и скрылся. Школьница сбежала, ее не удалось догнать, чтобы позвонить родителям.

В управлении МВД по региону подтвердили URA.RU, что зарегистрировали вызов. Полиции удалось задержать мужчину, сотрудники ведомства устанавливают его личность и обстоятельства происшествия.

Ранее в Приморском крае наградили пятерых жителей города Артем, которые спасли маленькую девочку от педофила, демонстрировавшего ей гениталии. Вечером 24 октября молодые люди заметили мужчину со спущенными штанами около ребенка — он демонстрировал ей свои половые органы. Юноши подбежали к нему и в таком виде отбросили на землю. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»). Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за преступления против половой неприкосновенности детей.

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