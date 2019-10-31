Спасших девочку от педофила россиян наградили

В Приморском крае наградили пятерых жителей города Артем, которые спасли маленькую девочку от педофила, демонстрировавшего ей свои гениталии. Сообщение об этом появилось на сайте краевого управления ведомства.

По данным СК, вечером 24 октября в Артеме исчезла малолетняя девочка, ее незамедлительно начали искать. В поисках приняли участие местные жители Андрей Маринин, Андрей Стельмохов, Борис Скрюченко, Александр Кусый и Сергей Дерин. Возле одного из гаражей в районе улицы Светлогорской они услышали шорох, решили проверить, откуда раздается звук, и увидели мужчину, который силой удерживал ребенка. Отмечается, что молодые люди не отпускали предполагаемого насильника до приезда полиции.

В ведомстве отметили, что подобные поступки — пример «настоящей отваги, бесстрашия и неравнодушия». Местных жителей наградили благодарственными письмами следственного управления СК по Приморскому краю.

25 октября стало известно, что в Артеме остановили мужчину, который, предположительно, попытался изнасиловать за гаражами маленькую девочку. Молодые люди заметили мужчину со спущенными штанами около ребенка — он демонстрировал ей свои половые органы. Юноши подбежали к нему и в таком виде отбросили на землю.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»). Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за преступления против половой неприкосновенности детей.

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