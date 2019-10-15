В России стали чаще насиловать детей

В МВД России заявили о резком скачке преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Вадим Гайдов, передает ТАСС.

По его словам, согласно данным ведомства, за последние пять лет количество таких преступлений увеличилось на 42 процента. Так, в 2018 году в России было зарегистрировано более 14 тысяч преступлений против половой неприкосновенности детей, пострадали около 11 тысяч несовершеннолетних.

«Особо отмечу, что каждое шестое преступление совершается в семье, а каждое 12-е — родителями», — добавил Гайдов. По его мнению, чтобы решить проблему, «нужны кардинальные меры».

В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет. Он заманил мальчика к себе домой, когда ему было девять лет. Когда ребенок подрос, насильник начал выпускать его погулять. Отмечается, что за годы заточения подросток стал асоциальным.

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