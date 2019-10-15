Стали известны методы воспитания отца сестер Хачатурян

Михаил Хачатурян запрещал своим дочерям произносить дома слова «соль», «боль» и «ком», производные и созвучные слова, цифры «6» и «8», а также штрих-коды. Об этом рассказали адвокаты обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян, передает RT.

По их словам, отец семейства ходил в армянскую церковь и заставлял дочерей сопровождать его. Адвокаты утверждают, что мужчина «всерьез считал себя праведником» и думал, что может отмолить любой грех. Кроме того, он не считал насилие над членами семьи грехом.

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Также защитники заявили, что дома у Хачатуряна был звонок, на который он нажимал, когда ему было что-то нужно, и вызывал дочерей. Они должны были приходить к нему даже ночью, приносить еду, напитки и стоять рядом, пока отец не уснет. Спать и есть девочки и их мать могли только с разрешения Хачатуряна. За несоблюдение правил или «из принципа немотивированной ярости» следовала «кулачная расправа». Иногда отец бил дочерей рукояткой пистолета или стрелял в них из пневматики, отмечают адвокаты.

Ранее медицинская экспертиза пришла к выводу, что Михаил Хачатурян подвергал дочерей сексуальному насилию, а также испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним. 30 сентября появилось первое видео с издевательствами Хачатуряна над дочерьми, снятое на его мобильный. На записи мужчина накричал на девушек за то, что они съели слишком много конфет, обозвал уродками, а затем пнул младшую.

Трех дочерей Хачатуряна задержали в 2018 году. Их обвинили в убийстве отца по предварительному сговору. Девушки заявили, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие с его стороны. В августе следствие подтвердило, что Хачатурян действительно совершал в отношении них насильственные действия.

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