Спасшие девочку от педофила россияне рассказали о подробностях происшествия

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Учащийся школы №37 в Иркутске Влад Д. и местный житель Глеб Сизых, которые спасли девятилетнюю девочку от изнасилования, рассказали подробности произошедшего.

Издание «Подъем» опубликовало в своем Telegram-канале видео с рассказом 16-летнего юноши, предоставленное региональным управлением МВД. По его словам, он шел с тренировки вдоль гаражей, когда услышал крики девочки за спиной. Он обернулся и увидел, как мужчина сажает ее в машину. Подросток подбежал к прохожему и попросил помощи. Вместе они побежали к автомобилю.

Телеканал RT в своем Telegram-канале приводит слова второго спасителя — 28-летнего Сизых. Он отметил, что он прогревал машину, когда к нему подбежал школьник и рассказал о кричащей девочке, которую сажают в машину против ее воли. «Я спросил, где находится автомобиль, он мне показал место. Я сказал: "Пойдем посмотрим". И мы начали двигаться к этому автомобилю», — добавил мужчина.

Вдвоем они остановили автомобиль, похититель отпустил ребенка и уехал. Через несколько часов полицейские задержали его. По информации RT, Сизых уже наградили в МВД, десятикласснику вручат награду в среду, 27 ноября, в школе.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия, на котором видно, как водитель запихивает школьницу в машину и уезжает. Позднее выяснилось, что злоумышленник — дважды судимый за преступления сексуального характера 48-летний россиянин. На него завели дело о похищении несовершеннолетнего. Он арестован, ему грозит от пяти до 12 лет заключения.

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