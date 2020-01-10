Бывшего полицейского обвинили в совращении российских школьников

В городе Златоуст Челябинской области бывшего полицейского обвинили в совращении троих мальчиков в возрасте от 11 до 13 лет. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает Znak.com.

По данным издания, сотрудник полиции знакомился со школьниками в специальной группе в социальных сетях, позже назначал им встречу и занимался с подростками сексом за деньги.

Обвиняемого уже уволили из правоохранительных органов. Бывший полицейский признал свою вину. Отмечается, что мужчина женат и имеет двоих детей.

Ранее в январе сообщалось , что в подмосковном Пущино 23-летний мужчина изнасиловал девочку-подростка, после чего попытался ее задушить. После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.

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