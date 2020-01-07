В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной

В подмосковном Пущино 23-летний мужчина изнасиловал девочку-подростка, после чего попытался ее задушить. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.

Девочка выжила, сейчас она находится в больнице, с ней работают психологи.

Накануне, 6 января, сообщалось, что в Казани местный таксист изнасиловал 31-летнюю пассажирку, зараженную ВИЧ. Женщина предупредила мужчину о своем диагнозе, но его это не остановило.

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