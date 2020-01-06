Российский таксист изнасиловал пассажирку с ВИЧ

В Казани таксист изнасиловал пассажирку, зараженную ВИЧ, сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на республиканское управление Следственного комитета.

По версии следствия, инцидент произошел 13 ноября. Таксист подвозил 31-летнюю женщину. Во время поездки по Казани она уснула, и водитель увез ее в пригородный поселок Отары, где стал приставать к ней. Пассажирка предупредила его о том, что она заражена ВИЧ, но таксист, несмотря на это, изнасиловал ее, а также совершил некие действия сексуального характера, указали в СК.

Мужчина задержан, вскоре ему изберут меру пресечения. В содеянном он не признался.

5 января в Санкт-Петербурге компания мужчин ограбила таксиста. Водителя начали душить и угрожать ему ножом. Злоумышленникам достались две тысячи рублей, также они угнали автомобиль.

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