Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»

В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу». Об этом в пятницу, 3 января, пишет портал Newgrodno.by.

Около 2 часов ночи 2 января возле ночного клуба «Колизей» в машину сел гражданин Белоруссии, приехавший на праздник из Санкт-Петербурга. Водитель Денис сообщил ему, что служба такси установила двойной коэффициент на новогодний тариф. Пассажир возмутился и в ходе потасовки ударил шофера в лицо. Злоумышленник пытался бежать, но его схватили другие таксисты и отдали службе ОМОНа.

У водителя оказалась в двух местах сломана челюсть и выбиты три зуба. Его прооперировали и поместили в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Волгограде пассажир отказался платить и порезал ножом лицо таксистки. Преступник задержан, он оказался трижды судимым.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!