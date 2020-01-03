Россиянин отказался платить таксистке и изрезал ей лицо

В Волгограде пассажир такси с ножом напал на женщину-водителя. Он отказался платить за поездку и нанес пострадавшей несколько ударов по лицу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 3 января. Россиянин по неустановленной причине изрезал 35-летнюю таксистку. Женщина стала звать на помощь, ее крики услышала находившаяся неподалеку от места происшествия группа мужчин. Они отбили пострадавшую от пассажира.

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Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Впоследствии выяснилось, что мужчина ранее был трижды судим. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

В мае 2019-го в Чечне запустили такси для перевозки женщин женщинами. Специальная служба «Мехкари» (с чеченского — «девушки») выпустила на линию пять машин с женщинами за рулем. В дальнейшем число машин планируется увеличить. Заявки от мужчин операторы не принимают.

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