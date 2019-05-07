В Чечне появилось такси только для женщин

В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами. Об этом заявила руководительница службы женского такси Мадина Цакаева, передает РИА Новости.

По ее словам, специальная служба такси «Мехкари» (с чеченского — «девушки») уже выпустила на линию пять машин с женщинами за рулем. Если спрос вырастет, число машин может возрасти до 20. «Заявки от мужчин операторы принимать не будут ни в коем случае», — отметила Цакаева.

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Цакаева добавила, что необходимость в женском такси возникла в связи с религиозными нормами, которые не позволяют мусульманкам ездить с посторонними мужчинами в одной машине. Она отметила, что это стало проблемой для многих семей в Чечне.

Женское такси отличается от мужского цветом «шашки», расположенной на крыше машины — у автомобилей службы «Мехкари» она фиолетовая. Желающих поработать за рулем такого такси женщин оказалось много, заявила Цакаева. «В первые дни после объявления был шквал звонков, даже мужчины звонили и предлагали трудоустроить своих жен», — сказала она.

Цакаева подчеркнула, что такси пользуется спросом с первых дней работы службы — операторы получают много заказов через специально разработанное приложение. В нем также можно выбрать опцию «Детское кресло» и «Встреча в аэропорту с табличкой». Через службу такси женщины Чечни также могут вызвать на дом косметолога или другого специалиста.

Ранее фонд имени шейха Зайеда, которым руководит племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Черхигов, поддержал идею создания в республике женского такси.

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