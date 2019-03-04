В Чечне появится такси для правильной перевозки женщин

Фонд имени шейха Зайеда, руководимый племянником главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом Черхиговым, поддержал идею создания в республике женского такси, сообщается на странице организации в Instagram.

«Будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин. За рулем такого такси будут сидеть соответственно женщины», — отметили в фонде.

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На заседании фонда также был одобрен проект дошкольного образования по методике Марии Монтессори и автосервиса.

В январе сообщалось о деле жителя Чечни, убившего перевозившую его таксистску. Родственники обвиняемого провели обряд примирения с родственниками убитой, чтобы избежать кровной мести, и оказали им материальную помощь. У женщины осталось трое детей.

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