Рассказавшие об «убийствах чести» на Кавказе россиянки сообщили о слежке

Исследовательницы проекта «Правовая инициатива» об «убийствах чести» на Северном Кавказе стали получать угрозы и заметили за собой слежку, передает «МБХ медиа».

Как проинформировала представительница проекта Ксения Бабич, сообщения стали приходить на телефоны сотрудниц. «Руководителю в России с неизвестных номеров из Чеченской Республики начали приходить сообщения в WhatsApp. Потом с того же номера начали писать угрозы из серии "привет мужу" и прочие вещи. Человек не представлялся, намекал на семью, что-то странное писал», — рассказала она.

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По ее словам, авторша доклада «Правовой инициативы» Саида Сиражудинова обнаружила, что за ней следит неизвестный молодой мужчина в черной куртке.

«У него была южная внешность, очень похож либо на дагестанца, либо на чеченца. Она почувствовал что-то нехорошее. Выходила на станциях, которые ей не нужны были, меняла маршрут, но он везде следовал за ней», — сказала Бабич.

Правозащитницы связали происходящее с публикацией доклада об убийствах женщин «по мотивам чести». Согласно исследованию, жертвами таких преступлений в Дагестане, Ингушетии и Чечне с 2013-го по 2017 год стали 39 россиянок. Расправу совершали близкие родственники (отцы, братья, дяди) после слухов, которые распространяли жители села. Лишь в 42 процентах таких убийств виновные попали под суд.

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