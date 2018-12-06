Авторов доклада об «убийствах чести» уличили в желании показать Чечню «пещерной»

Чечня стала мишенью для правозащитных организаций, которые «ловят хайп на проблемах, которые сами же выдумывают». Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, комментируя доклад правозащитников об «убийствах чести».

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«Это очередная попытка очернить наш регион, выставить его каким-то таким пещерным обществом, где совершаются казни, расправы и нарушаются права человека. Пора бы, я думаю, с этим заканчивать», — сказал он.

Умаров добавил, что считает исследование о преступлениях на Северном Кавказе «последней агонией так называемых либеральных сил», и заверил, что будет бороться с подобными публикациями «до конца».

Ранее проект «Правовая инициатива» опубликовал результаты доклада, согласно которым жертвами «убийств чести» в Дагестане, Ингушетии и Чечне с 2013 по 2017 год оказались 39 женщин. Расправу совершали близкие родственники (отцы, братья, дяди) после слухов, которые распространяли жители села. После преступления жертвы считались пропавшими.

Лишь в 42 процентах таких убийств виновные попадают под суд: не только односельчане, но и сотрудники правоохранительных органов склонны оправдывать убийц «по мотивам чести». Убийца «пропавшей» в 2010 году и найденной задушенной спустя два года 22-летней жительницы Дагестана, ее родной дядя, был приговорен к семи годам лишения свободы после заявления о том, что девушка «позорила» семью, а он «"смыл пятно" с рода».

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