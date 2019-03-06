Российские полицейские объяснили мечту о дорогах без женщин

Сотрудники уфимского отдела ГИБДД (Республика Башкортостан) не хотели никого обидеть, разместив в сети поздравление в честь Международного женского дня, в котором говорится о «дне без женщин» на автомобильных дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения МВД, сообщает «360».

По словам собеседника телеканала, полицейские разместили видеоролик, взятый из сети, и не являются его создателями.

«Идея была в том, чтобы настроить мужчин в преддверии выходных дней быть внимательными и законопослушными на дороге, соблюдать в этот день и всегда правила дорожного движения», — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее стало известно о том, что сотрудники Госавтоинспекции Уфы разместили во «ВКонтакте» видеозапись в честь 8 Марта, в котором автомобилисты, велосипедисты и пешеходы пересекают на большой скорости перекресток без помощи светофоров и не попадают в ДТП. «День без женщин», — гласит подпись к видео.

«В преддверии самого замечательного весеннего праздника — мечта каждого настоящего мужчины!!! Пусть это останется только мечтой!» — сказано в публикации. В заключение авторы поста пожелали соблюдать правила дорожного движения, «даже если вы торопитесь удивить своих любимых женщин и сделать им подарки».

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