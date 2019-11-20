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Десятиминутная поездка на такси в Москве обошлась супругам в 14 тысяч рублей

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В центре Москвы супруги проехали несколько улиц на такси, за что им пришлось заплатить 14 тысяч рублей. Они обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщили в управлении МВД по столице, передает ТАСС.

Пассажирка рассказала, что они с мужем поймали такси на Арбате, чтобы доехать до отеля в Скатерном переулке, дом 13. Водитель привез их ко входу и потребовал оплатить 13 тысяч рублей, сославшись на показания счетчика. На утверждение о том, что это дорого, таксист отказался выпускать их из машины, пока не будет произведена оплата. Поездка от улицы Арбат до указанного адреса занимает около 10-12 минут.

Женщина также рассказала, что они с мужем опаздывали в аэропорт, откуда должны были улететь в Воронеж. В МВД пояснили, что муж достал из кармана банковскую карту и передал водителю. После этого мужчина подтвердил оплату, с его счета списалось 14 тысяч рублей, и они с женой вышли из такси. Полиция начала проверку.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде группа таксистов избила пассажира, который отказался платить за проезд. От полученных травм мужчина умер. Инцидент произошел днем 7 ноября на улице Генерала Штеменко. Когда такси приехало по адресу назначения, клиент решил не платить, и водитель нажал кнопку SOS. К нему на помощь приехали коллеги, после чего началась драка.

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