Таксист забил россиянина до смерти за отказ платить

Видео: t.me/Lshot

Группа таксистов в Нижнем Новгороде избила пассажира, отказавшегося платить за проезд. От полученных травм мужчина скончался. Снятое камерами наблюдения видео опубликовано в Telegram-канале Life Shot.

На кадрах двое мужчин ругаются в окружении еще трех. Один из участников конфликта наносит удар другому, после чего второй валит напавшего на асфальт, падает вместе с ним, несколько раз бьет кулаком в область головы, встает и уходит. Тот продолжает лежать.

По информации канала, инцидент произошел днем 7 ноября на улице Генерала Штеменко. Когда такси приехало по адресу назначения, клиент решил не платить, и водитель нажал кнопку SOS. К нему на помощь приехали коллеги, после чего началась драка.

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