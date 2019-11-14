Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России

Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками. Соответствующий проект разработал Минтранс по поручению президента Владимира Путина, на документ обратил внимание «Коммерсантъ». Отмечается, что инициатива принадлежала мэру Москвы Сергею Собянину — по его словам, «вряд ли кому-то хочется попасть пассажиром к такому водителю».

Юрлица и индивидуальные предприниматели не смогут допускать к управлению такси, автобусами, троллейбусами и трамваями тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование» (если преступления признали тяжкими и особо тяжкими), а также «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации». На тех, кого приговорили к условному сроку, запрет распространяться не будет.

В течение 120 дней после принятия закона лица, трудовая деятельность которых «связана с управлением транспортными средствами при перевозке пассажиров такси, автобусами, троллейбусами, трамваями», должны будут предоставить работодателям справку о несудимости. Без нее компании должны будут отстранить работника от управления транспортным средством.

В пояснительной записке к документу приводятся данные дептранса Москвы за август 2017 года. Во время операции «Заслон» полиция выявила девять водителей, ранее судимых за убийство, двоих — за захват заложников, пятерых — за изнасилования. Правозащитница Елена Гращенкова предложила при устройстве на работу в такси предъявлять свежие справки от психиатра, а также ввести именное разрешение на водителей, которые аннулируются пожизненно при серьезных нарушениях — она сочла инициативу «правильной мерой, но недостаточной».

Ранее сообщалось, что крупнейшие агрегаторы такси предложили ужесточить условия найма водителей на работу и нанимать их только после проверки по государственным базам данных. Водителей предлагают проверять в том числе на алкогольную и наркозависимость, наличие судимостей, лишение водительских прав.

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