Российским таксистам захотели ужесточить условия приема на работу

Крупнейшие агрегаторы такси предложили ужесточить условия найма водителей на работу и нанимать их только после проверки по государственным базам данных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо руководителей «Яндекс.Такси», «Везет», «Максим» и «Ситимобил» в ГПУ президента России.

Водителей предлагают проверять в том числе на алкогольную и наркозависимость, наличие судимостей, лишение водительских прав. Цель проверки — увеличение уровня безопасности при пользовании легковыми такси. В перспективе это поможет создать единый реестр шоферов, которых допустили к работе в такси.

По мнению экспертов, проверка сведений повысит безопасность поездок, пишут «Известия». Но есть риск утечки личных данных. Кроме того, работу могут не получить иностранцы.

Ранее сообщалось, что в Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами. Специальная служба такси «Мехкари» (с чеченского — «девушки») уже выпустила на линию пять машин с женщинами за рулем. Если спрос вырастет, число машин может возрасти до 20. Необходимость в женском такси возникла в связи с религиозными нормами, которые не позволяют мусульманкам ездить с посторонними мужчинами в одной машине. Женское такси отличается от мужского цветом «шашки» на крыше машины — у автомобилей службы «Мехкари» она фиолетовая.

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