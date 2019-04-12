В российском регионе чиновников пересадят со служебных машин на такси

Губернатор Пермского края Максим Решетников намерен пересадить чиновников на такси. Об этом руководитель региона заявил в ходе прямого эфира в Instagram, отвечая на вопрос, почему госслужащие ездят на служебных автомобилях от дома до работы.

«Будут вызывать со смартфона через приложение "Яндекс.Такси" или другое», — пояснил глава региона, отметив, что сотрудники администрации должны использовать служебный транспорт исключительно для поездок в командировки.

Решетников отметил, что в командировки чиновники тоже могут ездить на общественном транспорте, но тогда нужно будет увеличить их штат. «Сейчас на служебных автомобилях за один день они успевают посетить несколько населенных пунктов и вернуться в Пермь на совещание», — сказал он.

По словам главы региона, самая дорогая служебная машина — Toyota Camry или ее аналог. Стоимость ее аренды обходится краевому бюджету примерно в 560 рублей в час.

В 2016 году сообщалось, что правительство России запретило чиновникам приобретать машины с двигателями мощностью более 200 лошадиных сил.

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