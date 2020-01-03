Поездка по городу на такси обошлась россиянину в 649 тысяч рублей

Житель Санкт-Петербурга лишился дорогостоящего смартфона, наличных средств и денег с банковских карт после непродолжительной поездки на автомобиле частного извозчика. Об этом сообщает «Мойка78».

По данным портала, мужчина поймал машину у станции метро «Нарвская» и доехал до своего дома на проспекте Маршала Жукова. Согласно сервису «Google Карты», такая поездка по городу могла занять 15-20 минут и должна была стоить относительно недорого. Но петербуржец оставил в машине iPhone последней модели и кошелек с банковскими картами и наличными деньгами (около 30 тысяч рублей).

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Со счетов пострадавшего — инженера-механика — в скором времени списали более полумиллиона рублей. В общей сложности поездка обошлась россиянину в 649 тысяч рублей. Уголовное дело по данному факту пока не возбуждено.

В конце ноября минувшего года иностранец обратился в московскую полицию после того, как заплатил за поездку на такси в десять раз больше положенной суммы. Приезжий оплатил поездку по маршруту от аэропорта Шереметьево до Скатертного проезда в центре столицы переводом по банковской карте. Сумма платежа составила 25,6 тысячи рублей вместо 2,5 тысячи рублей.

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