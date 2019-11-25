В Москве турист по ошибке заплатил за такси в десять раз больше

Иностранец обратился в московскую полицию после того, как заплатил за поездку на такси в десять раз больше положенной суммы. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России, передает ТАСС.

Инцидент произошел вечером в субботу, 23 ноября. Приезжий оплатил поездку по маршруту от аэропорта Шереметьево до Скатертного проезда в центре столицы переводом по банковской карте. Сумма платежа составила 25,6 тысячи рублей вместо 2,5 тысячи рублей, указано в сообщении.

Впоследствии пассажир обратился в правоохранительные органы с просьбой принять меры в отношении водителя. По факту произошедшего проводится проверка.

20 ноября сообщалось, что в центре Москвы супруги проехали несколько улиц на такси, за что им пришлось заплатить 14 тысяч рублей. Они обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Пассажирка рассказала, что они с мужем поймали такси на Арбате, чтобы доехать до отеля в Скатертном переулке, дом 13. Водитель привез их к входу и потребовал уплатить 13 тысяч рублей, сославшись на показания счетчика.

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