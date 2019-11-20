Мужчина случайно заплатил в 164 раза больше за трехминутную стоянку в аэропорту

Англичанин заплатил 490 фунтов стерлингов (40 493 рубля) за трехминутное пребывание на парковке аэропорта. Об этом сообщает Mirror.

Майк Бреслин (Mike Breslin) припарковал свою машину, чтобы высадить сына в аэропорт Бристоля. Он рассчитывал заплатить три фунта стерлингов (248 рублей), но ошибся и переплатил. Позже его кредитная компания сообщила ему о просчете.

Ранее семья туристов из Великобритании заплатила за отдых в пятизвездочном отеле в Египте, но была вынуждена поселиться на руинах. Они отправились на двухнедельный отдых в Хургаду, но по прибытии оказалось, что их отель никогда не существовал. Вместо этого им предложили поселиться в разрушенном здании, которое находилось в процессе сноса.

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