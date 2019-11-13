Туристы заплатили за отдых в несуществующем отеле и поселились на руинах

Семья туристов из Великобритании отправились на двухнедельный отдых в пятизвездочный отель в Египте, но по прибытии были вынуждены поселиться в разрушенном здании. Их историю публикует The Sun.

Отец семейства Марк Маулд (Mark Mould) оформил через турагентстство LoveHolidays двухнедельный отдых на пять человек в гостинице Crystal Beach Aqua Park and Hotel, за который заплатил 3465 фунтов стерлингов (296,1 тысячи рублей). Однако уже в Хургаде отдыхающие выяснили, что их отель никогда не существовал. Вместо этого им предложили поселиться в гостинице Paradise Golden 5, которая находилась в процессе сноса.

Номера в ней были грязными, постельное белье порвано, а мебель сломана. При попытке принять душ ванную комнату затапливало. Стены и потолки в некоторых частях гостиницы были наполовину снесены, кондиционеры не работали, бассейны были наполнены грязной водой зеленого цвета, в баре постоянно заканчивался алкоголь, а пища была несъедобной.

В течение двух суток туристы направили несколько жалоб в туристическое агентство, после чего их переселили в гостиницу Kempinski Hotel Soma Bay. Там администратор потребовал от группы внести депозит в размере восьми тысяч фунтов (660,7 тысячи рублей). При этом в турагентстве Маулду заявили, что перевели деньги в отель и туристам «просто нужно зарегистрироваться».

На обратной дороге в аэропорт за британцами не приехал трансфер, поэтому им пришлось самостоятельно заплатить за такси. Уже в Англии они получили назад депозит от гостиницы, а после еще нескольких жалоб LoveHolidays выплатил им 4942 фунта (408,2 тысячи рублей).

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В октябре еще одни британские туристы заплатили за недельный отдых в пятизвездочном отеле в Турции, но вместо этого были вынуждены жить в гостинице в состоянии, близком к аварийному. Вода в бассейне была зеленой, а дочь туристов после купания подхватила глазную инфекцию.

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