Семья приехала в дорогой отель Турции и попала в зловонный номер с ржавой водой

Британские туристы заплатили за недельный отдых в пятизвездочном отеле в Турции, но по прибытии он оказался закрыт, а в качестве замены им предложили гостиницу в состоянии, близком к аварийному. Об этом сообщает Daily Mail.

Рубека Хуссэйн (Rubeka Hussain) и ее муж Васим Хан (Wasim Khan) заплатили туроператору Teletext Holidays за семидневный отдых по системе «все включено» в пятизвездочном отеле Didum Beach Resort 1650 фунтов (135,2 тысячи рублей). Семья планировала отпраздновать годовщину свадьбы и день рождения их дочери, которой должно было исполниться два года.

Однако, когда таксист привез туристов к их отелю, он оказался закрыт. Охранник гостиницы сказал британцам, что им следует пройти в соседний отель Elegance, который, по мнению Хуссэйн, «даже не был двухзвездочным». Вода в бассейне была ярко-зеленого цвета, из крана текла ржавчина, а в номерах стоял неприятный запах. Кроме того, из стен торчали оголенные провода, кровати были грязными, а по полу спальни бегали многоножки.

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Еда в отеле была несъедобной, а все напитки были газированными и непригодными для маленького ребенка. Пожарные выходы были заблокированы, а с сотрудниками гостиницы невозможно было связаться. В отеле было два бассейна: после купания в одном из них у дочери туристов началась глазная инфекция, а второй закрыли после того, как одна из постоялиц порезала ногу на потрескавшейся плитке.

Представители туроператора принесли туристам свои извинения и обещали выплатить компенсацию. Как рассказали Хан и Хуссэйн, ранее они уже потеряли деньги за авиабилеты из-за банкротства туроператора Thomas Cook.

В сентябре работники гостиницы Les Oranges в Тунисе взяли в заложники постояльцев и потребовали оплатить уже купленные туры. Сотрудники закрыли все выходы с территории отеля, отключили Wi-Fi и отказались пускать на территорию автобусы, которые должны были отвезти туристов в аэропорт.

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