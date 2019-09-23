Старейшая в мире туркомпания объявила о ликвидации

Старейшая британская туристическая компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Руководство компании ожидает репатриации своих клиентов, которое может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.

Решение о немедленно вступающей в силу принудительной ликвидации было принято после того, как не удалось прийти к соглашению между акционерами компании и новыми кредиторами.

Ранее сообщалось, что испытывающая финансовые трудности Thomas Cook не сможет расплатиться по счетам. В результате работники одного из тунисских отелей взяли в заложники постояльцев и потребовали оплатить уже купленные туры.

За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тысяч человек, из них около 160 тысяч граждан Великобритании.

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