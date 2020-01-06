Таксиста вчетвером душили, ограбили и лишили машины в Петербурге

В Санкт-Петербурге четверо мужчин ограбили таксиста и угнали автомобиль Kia Rio. Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городскую полицию.

Инцидент произошел вечером 5 января. В полицию обратился уроженец Киргизии, владеющий угнанной машиной. По его словам, его сын, решивший подработать, забрал четверых пассажиров, которые начали ему угрожать. Один из клиентов достал нож, другой набросил на шею таксиста удавку и начал душить его. У мужчины отобрали две тысячи рублей, вытолкнули его из автомобиля и уехали.

По словам потерпевшего, злоумышленникам на вид от 20 до 35 лет, они похожи на азиатов.

4 января в Петербурге москвичку ограбил пьяный таксист, сообщало издание 78.ru. По словам женщины, у нее не было наличных, чтобы расплатиться за поездку, что разозлило водителя, и он напал на нее, отняв мобильный телефон. Мужчину разыскивают.

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