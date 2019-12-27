Юноша жестоко убил крестом священника-педофила

Во французском департаменте Уаза 19-летний юноша Александр В. жестоко убил 91-летнего католического священника-педофила Роджера Матассоли, воткнув ему крест в горло. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что священник был найден мертвым сотрудниками полиции с признаками насилия на теле и, вероятнее всего, умер от недостатка воздуха. Известно, что происшествие случилось еще 4 ноября, но информация о нем появилась только сейчас.

Убийце сначала предъявили обвинения в применении пыток, убийстве и сопротивлении аресту. Однако затем его пришлось госпитализировать в больницу, когда были установлены соответствующие психиатрические основания.

Сообщается, что погибший священник в 1960-2000 годах склонял к развратным действия как минимум четырех мальчиков. По некоторым данным, он мог быть причастен и к издевательствам над Александром В., так как полиция рассматривает мотив мести. Сам подозреваемый говорит, что не помнит момента убийства.

В августе французского хирурга Жоэля Ле Скуарнека заподозрили в сексуальном насилии более чем над 200 несовершеннолетними пациентами больниц, в которых он работал. На некоторых пациентов он, вероятно, нападал, когда они были под действием наркоза. Дело получило огласку как «худший скандал, связанный с педофилией», в истории Франции. Суд по этому делу ожидается зимой 2020 года.

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