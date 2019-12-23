Пропавшего два года назад мальчика спасли из чулана у педофила

В Германии во время задержания обвиняемого в педофилии немца нашли и освободили 15-летнего мальчика. Об этом сообщает The Sun.

Подозреваемый в распространении детской порнографии был задержан в своем доме в городе Реклингхаузен. В чулане правоохранительные органы обнаружили подростка Марвина, который пропал без вести два с половиной года назад. При этом на его теле не было обнаружено следов насилия.

«Я был заперт в чулане на два с половиной года и не мог дышать свежим воздухом», — цитирует издание Марвина. Подросток был объявлен в розыск в 2017 году после того, как ушел к друзьям и не вернулся домой. Сообщается, что сейчас он уже вернулся к семье.

В 2012 году в Германии католического священника из Зальцгиттера приговорили к шести годам тюрьмы, признав его виновным в педофилии. Прокуратура приписывала ему 280 случаев насилия над тремя мальчиками в возрасте от 9 до 15 лет. В итоге суд признал его вину по 253 эпизодам.

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