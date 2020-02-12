Раскрыта тайна появления пистолета у покончившего с собой полковника ФСИН

Раскрыта тайна появления пистолета у полковника ФСИН Виктора Свиридова, покончившего с собой в зале Чертановского суда Москвы. Об этом в среду, 12 февраля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в ходе досмотра судебными приставами Свиридов показал им свое служебное удостоверение, после этого его пропустили на заседание.

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Ранее 12 февраля сообщалось , что Свиридов совершил самоубийство в зале Чертановского суда Москвы. У него была четвертая стадия рака. После того как судья огласил наказание в виде трех лет лишения свободы, раздался выстрел.

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