Трое российских полицейских покончили с собой в один день

Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.

Два ЧП в понедельник, 17 февраля, произошли в Красноярском крае, где покончили с собой сотрудники отдела МВД по Богучанскому району и межрайонного отдела «Канский». Один из погибших — штатный психолог, в обязанности которого входит следить за психологическим состоянием силовиков.

В тот же день в городе Скопин Рязанской области совершил самоубийство сотрудник ГИБДД, служивший командиром взвода ДПС. 14 февраля к нему приезжали сотрудники отдела собственной безопасности якобы в связи с подозрениями в получении взятки.

«Омбудсмен полиции» отмечает, что ситуация с самоубийствами в правоохранительных органах катастрофическая: ежегодно убивают себя по 40-50 сотрудников полиции. При этом руководство МВД не принимает адекватных мер по профилактике суицидов, утверждает проект.

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