Сотрудник ГИБДД покончил с собой в служебном кабинете

В служебном кабинете межмуниципального отдела ОМВД «Скопинский» в Рязанской области обнаружено тело сотрудника ГИБДД. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, погибшего нашли вечером 17 февраля. Ему было 44 года.

По предварительным данным, полицейский покончил с собой на рабочем месте.

Управления МВД и Следственного комитета по Рязанской области проводят проверку в связи с ЧП.

12 февраля полковник ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора по уголовному делу о вымогательстве. У него была четвертая стадия рака. После того как судья огласил наказание в виде трех лет лишения свободы, раздался выстрел.

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