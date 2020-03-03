Россиянин в зале суда воткнул себе в шею нож и ранил пристава

В Сорочинском районном суде Оренбургской области во время оглашения приговора россиянин, обвиняемый в незаконном хранении наркотиков, воткнул себе в шею нож и ранил пристава. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает местное издание 1743.ru.

Инцидент произошел 2 марта. Подсудимый — 48-летний житель города Сорочинск достал нож, спрятанный в ботинке и воткнул его себе в горло. Судебный пристав попытался его остановить, но мужчина ударил его ножом и ранил в руку и ногу, уточняет прокуратура Оренбургской области.

Прибывшие медики оказали помощь приставу и подсудимому, который после перевязки отправился в следственный изолятор.

По данным издания «Беzформата» нож, который подсудимый пронес в зал суда, был керамическим.

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