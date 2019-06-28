Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

По его словам, 49-летний заместитель командира взвода в управлении вневедомственной охраны Росгвардии проживал в квартире, расположенной на улице 3-я Красногвардейская. На момент инцидента мужчина находился в отпуске.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

В пресс-службе столичного главка МВД радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что материалы по ней переданы в Следственный комитет России (СКР).

8 мая сообщалось, что в Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением. По предварительным данным, находившийся на дежурстве молодой человек пострадал от собственного табельного пистолета, в результате чего погиб.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!