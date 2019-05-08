Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью

В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением. Об этом в среду, 8 мая, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Он уточнил, что тело сотрудника 1995 года рождения было найдено в ночь на 8 мая в общественном туалете.

По предварительным данным, находившийся на дежурстве молодой человек погиб от ранения, которое получил из собственного табельного пистолета. Его смерть наступила около трех часов ночи.

В пресс-службе столичного главка полиции агентству подтвердили факт обнаружения тела полицейского.

30 сентября 2018 года сообщалось, что в одном из кабинетов здания ОМВД в городе Александровск-Сахалинский найден мертвый сотрудник полиции с огнестрельным ранением.

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