Обгоревшие тела двух полицейских нашли в Астраханской области

Следователи проводят проверку после обнаружения тел двух сотрудников Астраханского линейного отдела МВД на транспорте. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По имеющимся данным, 26 января около 10 часов утра в раскатной части дельты реки Волга в районе Астраханского государственного заповедника на льду была обнаружена сгоревшая брандвахта — несамоходное судно с жилыми помещениями. Внутри найдены обгоревшие до костей останки двух сотрудников линейного отдела, которые находились на профилактическом выезде.

Рядом с брандвахтой обнаружен принадлежащий полиции катер на воздушной подушке «Марс-700», на котором стражи порядка патрулировали окрестности. Установлено, что они ночевали на судне из-за испортившейся погоды.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, установлен эпицентр возгорания, опрошены сотрудники линейного отдела. Останки погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в январе при странных обстоятельствах скончался российский военнослужащий в Ереване. Тело офицера, служившего на военной базе в Армении, было обнаружено в номере гостиницы «Дружба», где он прописан.