Силовые структуры
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Обгоревшие тела двух полицейских нашли в Астраханской области

Перейти в «Мою Ленту»

Следователи проводят проверку после обнаружения тел двух сотрудников Астраханского линейного отдела МВД на транспорте. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По имеющимся данным, 26 января около 10 часов утра в раскатной части дельты реки Волга в районе Астраханского государственного заповедника на льду была обнаружена сгоревшая брандвахта — несамоходное судно с жилыми помещениями. Внутри найдены обгоревшие до костей останки двух сотрудников линейного отдела, которые находились на профилактическом выезде.

Рядом с брандвахтой обнаружен принадлежащий полиции катер на воздушной подушке «Марс-700», на котором стражи порядка патрулировали окрестности. Установлено, что они ночевали на судне из-за испортившейся погоды.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, установлен эпицентр возгорания, опрошены сотрудники линейного отдела. Останки погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в январе при странных обстоятельствах скончался российский военнослужащий в Ереване. Тело офицера, служившего на военной базе в Армении, было обнаружено в номере гостиницы «Дружба», где он прописан.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Тверской области полицейский покончил с собой на службе
Российский майор найден мертвым в Ереване
Тело полицейского с огнестрельным ранением нашли возле управления ГИБДД в Кирове
Тело полицейского с огнестрельным ранением нашли в аэропорту Ставрополя
Последние новости
Умер первый глава ЛНР
Спилберг ответила критикам фильма «Взломать блогеров» ягодицами Барта Симпсона
Во Франции запретили бесплатную газировку
Губернатор индийского штата Мегхалая ушел в отставку из-за секс-скандала
Футболист «Милана» по ошибке пожелал поражения своей команде
Белый дом подтвердил изучение Трампом темы отмены санкций против России
Создано секретное хранилище с редкими мемами
Другие материалы рубрики
00:08 Сегодня

Винтовки и роботы из Тарусы

Владислав Лобаев о новом оружии, гиперзвуковых пулях и роботах-снайперах
17:05 Сегодня

Источник раскрыл дату возвращения «Адмирала Кузнецова» в Россию

17:18 Сегодня

Ограбивший банк с помощью зажигалки и шокера челябинец получил 8,5 лет колонии

16:30 Сегодня

Центр реабилитации воинов-интернационалистов сообщил об обысках

00:07 Сегодня

Маменьке — пинок

Как бороться с насилием детей над пожилыми родителями
14:37 Сегодня

Истребители F-35 впервые приняли участие в учениях Red Flag

16:31 Сегодня

Спасший женщину из тонущего автомобиля инспектор ДПС рассказал о происшествии

11:10 Сегодня

Аргентина направила в Россию запрос о закупке истребителей МиГ-29

00:25 26 января 2017
DF-31

Забор стратегического назначения

Кому грозят китайские ракеты
17:08 Сегодня

Бывший глава «Моего банка» Фетисов предстанет перед судом за вывод активов

14:52 Сегодня

В прокуратуре Чечни отчитались о выявленных нарушениях прав бизнесменов

17:55 26 января 2017

Появилось видео показательного полета истребителя МиГ-35 в Луховицах

Россия
«Рамзан Кадыров все объяснил одной фразой»
Должны ли мусульманки носить хиджаб в школе
Рошки да ножки
Как благие намерения чиновников едва не угробили тверского фермера
Муфтий Татарстана обвинил Васильеву в попрании исторических ценностей
Делу Чудновец предрекли попадание в число самых позорных для России
Вино высшего света
Какие алкогольные напитки подают на кремлевских банкетах
Суд отказался принимать иск о законности передачи Исаакиевского собора РПЦ
Жириновский призвал бороться с браками по расчету
Все материалы
Мир
Папа ФранцискРыцари против папы
Конфликт Мальтийского ордена и Понтифика завершился победой Ватикана
Мигранты во ФранцииЧерным по белому
Коренные жители Франции все чаще оказываются объектами расовой ненависти
Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент всея османов
Эрдоган на пути к абсолютной власти в Турции
Австралийский МИД усомнился в перспективе переезда нежеланных беженцев в США
Белый дом подтвердил изучение Трампом темы отмены санкций против России
Сладкая сила
Завоюют ли российские продукты китайский рынок
«Для Трампа Украина станет инструментом торговли с Москвой»
Ричард Вайц о Китае, России и внешней политике нового американского президента
Все материалы
Бывший СССР
Польский полуостров
Из-за чего поссорились Киев и Варшава
В Киеве предложили отказаться от празднования Дня победы 9 мая
Умер первый глава ЛНР
Захарова оценила расследование против посетивших Россию школьников из Литвы
СМИ рассказали об отмене запрета на въезд мэру Перемышля по просьбе Порошенко
В Запорожье предложили переименовать улицу Каменогорскую в Каннибалкорпскую
Украинские военные моряки легли в форме герба ради бойцов АТО
Все материалы
Финансы
Петр ПорошенкоДефолт воскресе
Решат ли судьбу украинского долга перед Россией к Пасхе
Дефицит бюджета Украины превысил 2,5 миллиарда долларов
Вкладчики лопнувших банков получили 600 миллиардов рублей в 2016 году
Инвесторы рассказали о возвращении России на радары
Индонезия резко повысит вывозные пошлины на пальмовое масло
Официальный доллар подняли выше 60 рублей
Бывший сотрудник «Открытия» получил 12 лет тюрьмы за мошенничество
Все материалы
Бизнес
Пивоварам прописали новую диету
Отрасль приспосабливается к новым правилам игры
Почти полсотни крупных компаний заплатят «налог на Google»
Много денег из ничего
Простые идеи, принесшие миллионы
Строящиеся за госсчет дома предложили оснащать отечественными лифтами
Shell продаст нефтегазовые активы в Северном море
Дальневосточная таможня задержала около 800 машин из-за отсутствия ГЛОНАСС
Авиастроители рассчитывают выпустить сотню Ил-114 до 2029 года
Все материалы
Силовые структуры
Винтовки и роботы из Тарусы
Владислав Лобаев о новом оружии, гиперзвуковых пулях и роботах-снайперах
Маменьке — пинок
Как бороться с насилием детей над пожилыми родителями
DF-31Забор стратегического назначения
Кому грозят китайские ракеты
Ограбивший банк с помощью зажигалки и шокера челябинец получил 8,5 лет колонии
Истребители F-35 впервые приняли участие в учениях Red Flag
Спасший женщину из тонущего автомобиля инспектор ДПС рассказал о происшествии
Бывший глава «Моего банка» Фетисов предстанет перед судом за вывод активов
Все материалы
Наука и техника
Кислота наступает
Объяснено глубинное влияние ЛСД на мозг человека
Кишки навыпуск
Самая жуткая и кровавая игра современности — обзор Resident Evil 7: Biohazard
Корабль CST-100 на околоземной орбите (в представлении художника)Три американских батута
Как США побеждают Россию в космической отрасли
Вышел подробный сюжетный трейлер Mass Effect: Andromeda
В Роскосмосе пообещали затопить «Прогресс»
Блогер построил башню из сотни iPhone
Гигантскую трещину в Аризоне сняли на видео
Все материалы
Спорт
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»)Великолепная четверка
С каким турнирным багажом подошли россияне к Матчу всех звезд НХЛ
Татьяна ЛебедеваДвойной прыжок
За что российскую прыгунью Лебедеву лишили двух олимпийских медалей
Россиянки завоевали серебро и бронзу в спринте на ЧЕ по биатлону
Футболист «Милана» по ошибке пожелал поражения своей команде
Дисквалифицированный за допинг биатлонист Логинов завоевал серебро на ЧЕ
Федерер в девятый раз сыграет с Надалем в финале турнира «Большого шлема»
Защитник китайского клуба КХЛ обвинил форварда «Слована» в расизме
Все материалы
Культура
Бог совсем оглох
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Молчания» до «Семейного ограбления»
Создатели «Викинга» ответили на требование запретить фильм за экстремизм
Российский проект на Венецианской биеннале получил название
Disney выпустил движущиеся постеры «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон
Путин наградил орденами режиссеров Владимира Меньшова и Александра Прошкина
Элтон Джон напишет музыку для бродвейской постановки «Дьявол носит Prada»
Актер Шайя ЛаБаф возобновил акцию протеста против Трампа после ареста
Все материалы
Интернет и СМИ
Чернокожий Друзь и «Папины дочки» по-немецки
Как российские телепроекты взлетают и с треском проваливаются за рубежом
Спасись и сохранись
Как богачи набивают бункеры патронами в ожидании конца света
Ловившего покемонов в храме блогера оставили под арестом
В США вознамерились запретить покупку марихуаны за биткоины
Джигурду потребовали отправить на лечение в психиатрическую клинику
Автор мемов «Але, Валера» и «Ты кому сигналишь, дядя?» сдался полиции
Отстраненную за твит о сыне Трампа сотрудницу канала позвали на работу
Все материалы
Ценности
Бэкстедж показа Zuhair Murad на Paris Fashion Week сезона весна-лето 2017Прозрачные и призрачные
Вся правда о парижской неделе Haute Couture
Chopard сделал украшения-трансформеры из бриллиантов
H&M посвятила коллекцию балеринам и боксерам
Марка adidas Originals создала «антигламурную» коллекцию одежды
Dior дал модные советы рейверам
Идеальные монстры
Как простой московский парень выбирал Audi на каждый день
M.A.C предложил женщинам замшевые помады
Все материалы
Путешествия
Путешествие с фотоаппаратом
Лучшие снимки финалистов конкурса National Geographic Traveller
Он сверху
Лучшие фото мира по версии SkyPixel, снятые с дронов
Опасную ледяную карусель на Байкале сняли на видео
В Барселоне собрались принять антитуристический закон
Финское судно станет первым в мире использующим силу ветра круизным лайнером
Дрифт российского лайнера на ВПП попал на видео
Чемпион «Формулы-1» попробовал себя в роли пилота крупнейшего авиалайнера
Все материалы
Из жизни
Бой за килограммы
Instagram-блогеры поделились историями борьбы с анорексией
Трейси Джоллиф«Теперь хочу отдать печень»
Зачем британка пожертвовала посторонним почку, 16 яйцеклеток и 45 литров крови
Мел ГибсонПапа смог
Семь богатых и знаменитых многодетных отцов
Феминизм в розовом
#PussyPower: почему протесты в США символизирует вагина
В США невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра
Селфи c места преступления выдало убивших носорога браконьеров
В Японии выпустили куклу одетого в кимоно Трампа для праздника девочек
Все материалы
Тест внедорожника по цене квартиры
Длительный тест Mercedes-Benz GLS: знакомство и первые впечатления
«Мерседес» показал на скульптуре дизайн будущих моделей
12 полицейских ретромашин
Самые интересные винтажные автомобили правоохранительных органов
В Канаде выставили на продажу 23-летний Cadillac без пробега
Тест самого внедорожного MINI
Совершенно новый MINI Countryman
Skoda приспособила Kodiaq для бездорожья
Самые продаваемые кроссоверы в мире
«Топ-25» самых популярных вседорожников 2016 года
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы