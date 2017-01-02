Российский майор найден мертвым в Ереване

В Ереване найдено тело майора российской военной базы в Армении Виктора Емельянова. Об этом сообщает ТАСС.

В полиции агентству рассказали, что мужчину обнаружили мертвым в одном из номеров гостиницы «Дружба», где он был временно прописан. Следов насилия на теле 45-летнего офицера не зафиксировано.

На месте работает оперативная группа. Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Майор служил заместителем начальника штаба одной из воинских частей.

В Армении развернута 102-я российская военная база, она расположена в городе Гюмри, в 126 километрах к северу от Еревана. База создана в 1995 году. Ее основу составила 127-я мотострелковая дивизия Закавказского военного округа. 102-я база входит в состав объединенной системы ПВО стран СНГ, оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300В и истребителями МиГ-29. Численность личного состава — около четырех тысяч человек.