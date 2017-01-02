Названа возможная причина смерти российского офицера в Армении

Причиной смерти офицера российской военной базы в Армении могла стать острая сердечная недостаточность. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Южном военном округе (ЮВО) Вооруженных сил России.

Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено 1 января 2017 года в общежитии по месту проживания в Ереване. «В ходе осмотра тела следов насильственной смерти не выявлено», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В округе подчеркнули, что командование российской военной базы в Армении вместе с правоохранительными органами «устанавливает все обстоятельства случившегося». По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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В Армении развернута 102-я российская военная база, она расположена в городе Гюмри, в 126 километрах к северу от Еревана. База создана в 1995 году. Ее основу составила 127-я мотострелковая дивизия Закавказского военного округа. 102-я база входит в состав объединенной системы ПВО стран СНГ, оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300В и истребителями МиГ-29. Численность личного состава — около четырех тысяч человек.