Обвиняемый в гибели шахтеров экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Следователи выясняют обстоятельства смерти бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера в якутском СИЗО. Об этом во вторник, 8 октября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

По версии следствия, мужчина совершил самоубийство. Его нашли в камере СИЗО 8 октября. Бурксер был обвиняемым по делу о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, в результате чего в 2017 году на руднике погибли восемь шахтеров.

Следователи проведут ряд экспертиз и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В мае сообщалось, что после инцидента в 2017 году компании «Алроса» потребуется не менее 10 лет на восстановление рудника «Мир». Стоимость постройки нового алмазного рудника, аналогичного затопленному, обойдется компании в сумму от 700 миллионов до 1,3 миллиарда долларов.

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