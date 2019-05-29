Ключевое алмазное месторождение России пришлось закрыть

Алмазодобывающей компании «Алроса» понадобится до десяти лет для того, чтобы восстановить рудник «Мир» после аварии в 2017 году. На данный момент добыча на нем не ведется уже два года. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева.

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Он сообщил, что «Алросе» уже удалось найти техническое решение задачи, и в ближайшее время компания приступит к его проектированию. Проект планируется завершить в 2023 году, а затем еще от пяти до восьми лет уйдет на строительство рудника. Таким образом, алмазодобыча на «Мире» может быть восстановлена к 2028-2031 годам.

Сколько будет стоить восстановление рудника, пока сказать трудно, не зная проекта, заявил аналитик «ВТБ капитала» Дмитрий Глушаков. Однако он предположил, что если компания намерена строить рудник, аналогичный затопленному, то это обойдется в сумму от 700 миллионов до 1,3 миллиарда долларов.

Авария на руднике «Мир» произошла в августе 2017 года. Тогда скопившаяся на дне котлована вода хлынула в выработки. В результате инцидента погибли восемь шахтеров, горные выработки были полностью разрушены, а два горизонта затоплены. На этот рудник приходилось около десяти процентов добычи «Алросы». Руда на «Мире» отличается высоким содержанием крупных высококачественных алмазов. «Алроса» — самая большая в мире алмазодобывающая компания. «Мир» был ее самым большим рудником. Его отработка была начала в 1957 году сначала открытым способом, а с 2009 года — закрытым.

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