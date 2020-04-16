У похищавших велосипеды россиян нашли гранатомет

В Ульяновске полицейские обнаружили арсенал оружия у россиян, занимавшихся кражами из гаражей. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает региональное управление МВД России.

По данным полиции, 15 апреля полицейские проводили обыски на территории домовладения у двух подозреваемых в возрасте 35 и 49 лет. Были обнаружены силовые агрегаты, инструменты, велосипеды, а также солидный арсенал оружия: обрезы охотничьих ружей, гранаты, автомат и гранатомет.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия») и по статье 158 УК РФ («Кража»).

14 апреля сообщалось, что в Тропаревском парке в Москве, который закрыт на карантин из-за коронавируса, нашли чемодан с тротилом.

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