В закрытом на карантин московском парке нашли чемодан с тротилом

В Тропаревском парке, который закрыт на карантин из-за коронавируса, нашли чемодан с тротилом. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает газета «МК» в своем Telegram-канале.

По данным издания, находку обнаружил дворник и сразу передал ее в правоохранительные органы.

3 марта сообщалось, что у города Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) сотрудники ФСБ России задержали предполагаемого террориста в момент, когда он доставал из тайника пять килограммов тротила. Тайник со взрывчаткой, рядом с которым задержали подозреваемого, находился рядом с базой МЧС за городом. При обыске у задержанного, который оказался уроженцем Дагестана, нашли огнестрельное оружие.

Мэр Москвы Сергей Собянин с конца марта ввел для горожан режим самоизоляции. Сейчас в городе не работают торговые центры, кафе, рестораны, также закрыты театры и музеи, посещение парков и проведение развлекательных мероприятий запрещено.

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