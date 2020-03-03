Бойцы ФСБ поймали террориста из Дагестана у тайника с тротилом

У города Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) сотрудники ФСБ России задержали предполагаемого террориста в момент, когда он доставал из тайника пять килограммов тротила. Об этом во вторник, 3 марта, источник, знакомый с ситуацией, сообщил Ura.ru.

По словам источника, тайник со взрывчаткой, рядом с которым задержали подозреваемого, находился рядом с базой МЧС за городом. При обыске у задержанного, который оказался уроженцем Дагестана, нашли огнестрельное оружие.

Эту операцию бойцы ФСБ провели еще неделю назад, но известно о ней стало лишь 3 марта. Оперативных комментариев по ситуации от регионального управления спецслужбы пока не поступало.

26 февраля сообщалось, что ФСБ пресекла подготовку вооруженного нападения двух подростков на одно из образовательных учреждений Саратова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru