ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростков и массовое убийство

ФСБ пресекла подготовку вооруженного нападения двух подростков на одно из образовательных учреждений Саратова, передает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Задержаны два гражданина России 2005 года рождения, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств.

Спецслужбы поймали подростков на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья.

По данным ФСБ, несовершеннолетние, помимо огнестрельного оружия, планировали использовать при нападении на школу самодельные зажигательные смеси. Подозреваемые отыскали инструкции по их изготовлению в интернете.

Возбуждено уголовное дело о подготовке убийства двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору.

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