Стали известны подробности задержания готовивших теракт крымских подростков. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, подростки поделились своими планами с подругой по переписке, проживавшей в другом городе. 16-летняя девушка испугалась и рассказала обо всем своим близким. После этого информация дошла до ФСБ.

Ранее были раскрыты личности подростков, готовивших теракт.

18 февраля стало известно о задержании двух подростков за подготовку терактов в образовательных учреждениях Керчи. По данным ФСБ, у задержанных 2003 и 2004 годов рождения при обысках изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, купленные в интернете.

Один из задержанных подростков рассказал сотрудникам спецслужб, что они с приятелем тренировались убивать на животных и издевались над котами. Одного из них подростки подожгли растворителем.

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